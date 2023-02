Incendio in zona industriale Alghero, distrutti mezzi ditta - Sardegna

(ANSA) - ALGHERO, 12 FEB - Un vasto incendio è scoppiato ieri notte nella zona industriale ''San Marco'', ad Alghero, nel nord Sardegna. Il rogo divampato nel piazzale di una ditta che si occupa di trattamento dei rifiuti, ha distrutto diversi mezzi e impianti. I vigili del fuoco, arrivati con più squadre da Alghero e Sassari, hanno impiegato 4 ore per domare le fiamme.

Non è escluso che si tratti di un atto doloso, le forze dell'ordine hanno acquisito i filmati di videosorveglianza della zona e indagano per stabilire l'origine del rogo. (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna