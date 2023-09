Incendio in un’abitazione, attimi di paura nella strada principale del paese

Cronaca Allarme questo pomeriggio a Simaxis

Attimi di paura questo pomeriggio a Simaxis per un incendio che ha interessato un’abitazione. L’allarme è scattato alle 17 circa. Le fiamme si sono propagate nel cortile di un immobile di via San Simmaco, la principale via del paese.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Oristano. Quando gli uomini del 115 sono arrivati sul posto l’incendio aveva raggiunto l’abitazione.

I pompieri hanno lavorato duramente per spegnere il fuoco. La strada è stata interdetta al traffico e il flusso veicolare deviato.

Non si registrano feriti. I danni sarebbero ingenti.

Sono in corso gli accertamenti per individuare le cause che hanno innescato l’incendio.

Venerdì, 1° settembre 2023

