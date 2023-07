Incendio in un’abitazione all’alba, intervengono i vigili del fuoco

Seneghe

Allarme nel centro del paese

Un incendio ha interessato un’abitazione di Seneghe, questa mattina, poco prima delle 6.

L’incendio, del quale si ignorano ancora le cause, si è sviluppato in una palazzina nella centralissima via Nazionale.

Sul posto ha operato una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano. Gli uomini del 115 hanno spento le fiamme dopo oltre un’ora di lavoro e messo in sicurezza l’edificio. Non ci sono feriti.

I danni sono in corso di quantificazione.

Dovrà essere accertata l’esatta origine dell’incendio.

-segue-

Domenica, 16 luglio 2023