Incendio in una palazzina a Quartu, nessun ferito - Sardegna

Momenti di paura questa mattina a Quartu per un incendio scoppiato in una palazzina in via Oslo, all'angolo con la via Ariosto.

Le fiamme sono partite da un appartamento al primo piano dell'edificio di cinque piani.

Immediato l'arrivo dei Vigili del Fuoco, con due squadre di pronto intervento con un'autopompa e un'autobotte.

In via precauzionale tutti gli appartamenti sono stati evacuati.

La situazione è sotto controllo e non ci sono feriti: le fiamme che hanno coinvolto principalmente una camera da letto sono state spente.

Sono in corso le operazioni di spegnimento e bonifica degli ultimi focolai e la messa in sicurezza della struttura e dell'area. Sul posto è intervenuto anche il funzionario tecnico di guardia dei vigili del fuoco per verificare la struttura.



Fonte: Ansa Sardegna