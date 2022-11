Incendio in una cucina nel quartiere del Cep, salvata una donna: momenti di paura in via Talete

Incendio in una cucina nel quartiere del Cep, illesa una donna: momenti di paura in via Talete. I Vigili del Fuoco evitano la propagazione delle fiamme all’intero appartamento Intervento dei Vigili del Fuoco alle 13:15 circa in via Talete nel quartiere del Cep a Cagliari, per un incendio che si è sviluppato nella cappa d’aspirazione di una cucina all’interno di un appartamento al piano terra di una palazzina. La richiesta di soccorso è pervenuta al numero di emergenza 115 della sala operativa del Comando, che ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento della sede centrale. Gli operatori VVF giunti sul posto con un’Aps, hanno spento l’incendio prima che le fiamme si potessero propagare all’intero ambiente cucina e coinvolgere l’intero appartamento. Al momento che sì è sviluppato l’incendio, una donna si trovava all’interno dell’abitazione ma fortunatamente sì è portata subito all’esterno e non è rimasta coinvolta. Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della struttura anche con l’utilizzo di un per favorire la fuoriuscita dei fumi dall’interno della struttura e dalla scala condominiale della palazzina. Da accertamenti effettuati dai Vigili del Fuoco le probabili cause dovute ad un problema elettrico dell’impianto di alimentazione della cappa.