Incendio in un magazzino a Olbia, nessun ferito - Sardegna

(ANSA) - OLBIA, 16 LUG - Un magazzino che si trova nell'area commerciale di Poltu Quadu, a Olbia, è andato a fuoco questa mattina.

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 12.30 per domare le fiamme divampate all'interno di un deposito di pertinenza di un ristorante.

Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che il rogo si propagasse a tutto il locale. Non registrano feriti, mentre la viabilità della strada statale 125 ha subito dei rallentamenti per consentire lo svolgimento delle operazioni di spegnimento.

(ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna