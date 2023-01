Incendio in un garage ad Alà dei Sardi, due auto distrutte - Sardegna

I Vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti questa notte su un incendio all'interno di un garage ad Alà Dei Sardi. Sul posto la squadra operativa del distaccamento di Ozieri per la messa in sicurezza della la zona interessata dall'evento. Le fiamme hanno interessato due vetture e un mezzo agricolo che sono andati completamente distrutti. Non si registrano persone coinvolte.

Fonte: Ansa Sardegna