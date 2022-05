Incendio in un bar, donna e bimbo intossicati ad Arzachena - Sardegna

Un attentato incendiario ha completamento distrutto nella notte un bar di Arzachena (Sassari), il Vintage Cafè, in viale Costa Smeralda, la strada principale della cittadina gallurese. Una donna e il figlioletto di 2 anni, che abitano nello stesso edificio sopra il locale, sono rimasti intossicati dal fumo.

I Vigili del fuoco, subito accorsi sul posto, hanno dovuto evacuare due appartamenti soprastanti il bar. Soccorsi dagli operatori del 118, mamma e figlio non hanno riportato conseguenze gravi.

L'incendio è scoppiato verso le 2.30: i vigili del fuoco di Arzachena arrivati in pochi minuti hanno operato fino alle 6 per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il locale e il palazzo su cui sono in corso i lavori di rifacimento della facciata.

Sull'origine dolosa dell'incendio non si sono dubbi: sia all'esterno, sia all'interno del bar ristorante sono stati ritrovati diversi inneschi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto operativo di Olbia, che coordinati dal colonnello Davide Crapa, hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell'attentato.

I militari stanno procedendo a sentire alcuni testimoni e ad acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

