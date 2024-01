Cagliari

Fiamme all’ultimo piano

Un incendio è divampato stamane all’interno di un appartamento all’ultimo piano di un condominio della via Laghi Masuri, a Cagliari. Attimi di paura nel palazzo: i residenti sono stati fatti evacuare.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegenere le fiamme. Danni gravi all’apprtamento e altri problemi negli appartamenti sottostanti.

Nessuna persona è rimasta ferita o ustionata: l’appartamento al momento dell’incendio risultava vuoto.

In corso gli accxertamenti per stabilire le cause dell’incendio.