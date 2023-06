Incendio in un agriturismo a San Giovanni Suergiu, vigili del fuoco a lavoro per tutta la notte

San Giovanni Suergiu, incendio nella notte in un agriturismo: i Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza l’area.

Intervento dei Vigili del fuoco intorno, alle 23:50 della notte di giovedì 1 giugno a San Giovanni Suergiu, per un incendio che si è sviluppato in un agriturismo adibito a ristorante pizzeria.

Sul posto hanno operato due squadre di pronto intervento, una del distaccamento di Iglesias supportata da una squadra proveniente dal distaccamento di Carbonia.

Gli operatori sono giunti sul posto con due autopompe e un’autobotte e, dopo quasi tre ore di lavoro, hanno spento l’incendio che ha interessato i locali della pizzeria, gli arredi e un pergolato sito all’esterno della struttura. Una volta controllate le fiamme, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, evitando che il rogo potesse propagarsi e coinvolgere l’intera attività commerciale e la vegetazione circostante.

L’intervento è terminato alle 2:45 circa.

Nessuna persona risulta coinvolta.

Al termine delle operazioni di messa in sicurezza e di spegnimento degli ultimi focolai residui, i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

Sul posto anche i Carabinieri del nucleo Radiomobile del Comando Compagnia di Carbonia per accertamenti di competenza.