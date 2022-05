Incendio in supermarket a Cala Liberotto, malore per gestori - Sardegna

(ANSA) - OROSEI, 31 MAG - Un incendio è divampato ieri notte all'interno di un supermarket a Cala Liberotto, sulla costa di Orosei, interessando circa 250 metri quadri.

I tre proprietari, che si sono precipitati per spegnere le fiamme, sono stati colti da malore e soccorsi dal 118, ma non hanno riportato fortunatamente danni seri.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Siniscola e Nuoro che hanno estinto le fiamme e i Carabinieri di Torpé che hanno accertato la natura elettrica del rogo. Sarebbe stato dunque un corto circuito a provocare l'incendio.

Danneggiati dalle fiamme, gli scaffali, le merci e l'impianto elettrico ma non si registrano danni strutturali all'edificio.

(ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna