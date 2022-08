Incendio in ditta rifiuti a Sassari, elicottero in azione - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 06 AGO - Un vasto incendio è scoppiato nel primo pomeriggio nel capannone della Gesam, in località Truncu reale, alla periferia di Sassari.

Per cause ancora da accertare, le fiamme si sono sviluppate all'interno dello stabilimento di smaltimento dei rifiuti, per poi propagarsi velocemente. Si è subito creata una gigantesca colonna di fumo, che ha destato preoccupazione tra gli abitanti di tutta la zona.

Sul posto sono subito giunti i Vigili del fuoco, la polizia locale ed il Corpo forestale che sta intervenendo anche con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Bosa. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna