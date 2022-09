Incendio in deposito legname a Carbonia, danni a una casa - Sardegna

(ANSA) - CARBONIA, 19 SET - Un magazzino adibito a deposito legname e un'abitazione danneggiate. È il bilancio dell'incendio divampato ieri notte in via Lubiana a Carbonia.

Il rogo, le cui cause non sono ancora state accertate, è partito all'interno del deposito di legname e si è velocemente propagato, danneggiando l'esterno dell'abitazione a cui era collegato.

Sul posto, avvertitati dai residenti, sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Carbonia e Iglesias con due autobotti. Gli operatori hanno velocemente spento il rogo, mettendo in sicurezza anche un serbatoio di gpl che si trovava poco distante.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio. Nessuno è rimasto ferito. (ANSA).



