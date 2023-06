Incendio ad Assemini, esplodono le bombole in un casolare: strage di galline e cani

Sono 12 oggi gli incendi scoppiati in Sardegna. Per 2 roghi il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei. Uno ad Assemini, nelle campagne di “Sa Traia”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Uta e del nucleo GAUF di Cagliari, aiutata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base di Pula. L’incendio ha danneggiato un casolare, e determinato l’esplosione di alcune bombole a gas e la morte di alcuni cani e capi di pollame, custoditi in precarie condizioni sanitarie. Non risultano danni a persone. Il rogo ha percorso una superficie di circa 3 ettari di incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse poco dopo le 16.

Un secondo rogo a Bonorva, in località “Nuraghe Sant’Elena”. L’incendio ha percorso una superficie di circa 5 ettari di pascolo nudo e colture cerealicole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:30.