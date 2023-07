Incendio a Macchiareddu, blackout anche alla Saras: colonne di fumo nero e puzza

Un incendio nella zona industriale di Macchiareddu ha messo ko gli abitanti di Capoterra e Sarroch, per quanto riguarda la fornitura dell’energia elettrica, ma anche la stessa Saras. C’è stato un blocco delle ciminiere della raffineria: e, appena si sono “sbloccate”, hanno rilasciato nell’aria tantissimo fumo nero e fiamme, ben visibili da grossa distanza, più la puzza. Tantissime le testimonianza di cittadini ricevute dal nostro giornale, con a contorno foto e video. “Abbiamo sentito un odore di gas molto forte, non era quasi mai capitato”, questo il tenore dei racconti. Analisi in corso da parte dell’Arpas per verificare eventuali rilasci di sostanze nocive nell’aria.