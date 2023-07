Incendio a Capoterra, distrutte auto e vegetazione

Capoterra, incendio di autovetture e vegetazione, il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme ad altri veicoli in sosta e alle strutture vicine.

Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi a Capoterra per un incendio che ha coinvolto sterpaglie e due auto in sosta in via Nove Maggio.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento “12A” del presidio estivo che fa base a Pula, supportata da una squadra della sede centrale del Comando con un’autobotte.

Gli operatori hanno spento le fiamme, provveduto alla messa in sicurezza dell’area, e con un fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo, hanno effettuando la bonifica dei focolai residui tra la vegetazione.

Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme tra la vegetazione e impedito che l’incendio potesse raggiungere altre aree della zona coinvolgendo strutture e altri veicoli.

Nessuna persona risulta coinvolta.

Terminate le operazioni di spegnimento e dì messa in sicurezza, i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.