Paura a Cagliari. Incendio nel piano pilotis di uno stabile in ristrutturazione in via XX Settembre. I Vigili del fuoco, intervenuti verso le 18, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura

Le segnalazioni sono giunte al numero di emergenza 115 della sala operativa del Comando alle 17:45 circa, che ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino portuale di Cagliari e in supporto anche l’autobotte della sede centrale del Comando dove gli operatori del Vigili del fuoco, giunti sul post, hanno localizzato e spento le fiamme, ed effettuato le verifiche nella struttura per escludere la presenza di persone, all’interno dei locali invasi dal fumo.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della struttura e dell’area. Al termine delle operazioni i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause. Sul posto presente la Polizia Locale di Cagliari anche per la gestione della viabilità stradale.

L'articolo Incendio a Cagliari, fuoco in un palazzo di via XX Settembre: strada chiusa al traffico proviene da Casteddu On line.