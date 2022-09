Arrestato un incendiario recidivo.

Stamattina il personale del Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Cagliari, in collaborazione con le Stazioni forestali, ha applicato una misura cautelare degli arresti in carcere a carico di M. M., 46 anni, residente a Genuri, per incendio boschivo.

Il 16 luglio di quest’anno è stato innescato con dolo lungo la strada provinciale n. 5 un incendio, che è divampato rapidamente nel territorio di Setzu. Il fronte del fuoco è avanzato favorito dal vento e dalla pendenza orografica, progredendo su seminativi, pascoli alberati, oliveti, macchia evoluta e bosco di roverelle.

Il tempestivo intervento e le ingenti forze terrestri e aeree (n. 2 canadair e n. 3 elicotteri dell’apparato regionale), hanno permesso di mettere sotto controllo l’evento solo al tramonto.

L’apparato di lotta, coordinato dal corpo Forestale, ha evitato che l’incendio, dopo avere percorso la vasta superficie di 128 ettari, dilagasse anche sull’altopiano della Giara.

Contemporaneamente allo spegnimento, sono intervenuti gli inquirenti del Corpo che sono riusciti o a raccogliere gravi univoci e concordanti indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, mediante tempestivi e accurati accertamenti urgenti, perquisizioni e informazioni testimoniali.

Le indagini sono state coordinate dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari Alessandro Pili, il quale ha richiesto al Giudice per le indagini preliminari la misura della custodia cautelare.

Il Giudice Dott.ssa Manuela Anziani, considerando i plurimi e gravi precedenti penali del MM di cui uno specifico per delitto di incendio, la sua spregiudicatezza nel mettere in serio pericolo l’ambiente e la pubblica incolumità e ravvisando il movente della vendetta, ha ordinato la custodia in carcere dell’indagato.

L'articolo Incendiario arrestato dal Corpo forestale di Cagliari: è recidivo, per lui si aprono le porte del carcere proviene da Casteddu On line.