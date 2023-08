Incendia un agriturismo a San Giovanni Suergiu, trovato con gli inneschi: arrestato un 56enne

È un 56enne disoccupato di San Giovanni Suergiu l’uomo arrestato dai carabinieri della stazione cittadina, insieme ai colleghi del Nor, per danneggiamento seguito da incendio. Per i militari è lui ad avere dato fuoco alla serra interna all’agriturismo Quadrifoglio, sulla Statale 195. Le fiamme avevano creato danni ingenti alle strutture, gli stessi proprietari avevano detto di “non avere sospetti” e di essere “pronti a rialzarsi”. Così è stato, e nel frattempo anche la giustizia ha fatto il suo corso. I carabinieri avevano sorpreso l’uomo all’interno della proprietà della cooperativa dopo aver dato fuoco ad una serra. Perquisito, è stato trovato in possesso di vari inneschi e di indumenti imbevuti di benzina.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato collocato agli arresti domiciliari e all’esito dell’udienza con rito per direttissima nella giornata odierna è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di San Giovanni Suergiu.