Incendia la casa della vicina dell'ex compagna a Quartu, 39enne pregiudicato finisce a Uta

È stato portato a Uta per il reato di incendio aggravato il 39enne, pregiudicato, che ha incendiato l’appartamento della vicina di casa della sua ex compagnia, in via Albinoni a Quartu Sant’Elena, una traversa di via della Musica, strada affollatissima durante il rogo per via del mercatino settimanale. L’uomo è stato rintracciato e bloccato pochissimi minuti dopo avere appiccato il rogo dai poliziotti del commissariato cittadino: portato in caserma, ha ammesso le sue responsabilità e per lui si sono irrimediabilmente aperte le porte del carcere. Il motivo del folle gesto? Stando alle ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine e anche alle parole del trentanovenne, ci sarebbero state delle vecchie ruggini, litigi tutti legati a questioni condominiali che, a quanto pare, non erano mai stati risolti. L’appartamento della vittima dell’attacco incendiario è quasi totalmente distrutto, ben poco è andato salvato dalla furia delle fiamme, che si sono propagate molto rapidamente ma che, per fortuna, non hanno raggiunto gli altri appartamenti.

Per circa tre ore i vigili del fuoco, arrivati a sirene spiegate dal comando provinciale di viale Marconi, hanno impiegato oltre tre ore prima di spegnere anche le ultime fiammelle e poter dichiarare tutta l’area messa, di nuovo, in sicurezza.