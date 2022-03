Bonorva

Prevenzione e strategie alternative per la Forestale in un incontro nell’ambito di due progetti europei



In che modo deve cambiare la lotta agli incendi per tener conto della presenza sul territorio di centrali eoliche e fotovoltaiche? Il tema – estremamente attuale in tutta l’area mediterranea – è stato discusso tra i partner di due progetti europei di cooperazione transfrontaliera, “MedStar” e “MedCopfire”, ai quali la Regione Sardegna partecipa in qualità di capofila, al fianco di Liguria e Toscana, Corsica e di due regioni francesi, Alpi Marittime e Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

La giornata di confronto intitolata “Energie alternative e nuovi incendi” è stato organizzata dal Copro forestale a Bonorva, nella struttura gestita dall’agenzia Forestas all’interno del parco comunale Mariani. Hanno partecipato fra gli altri l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Aldo Salaris, e il sindaco di Bonorva, Massimo D’Agostino.

Il tema dell’analisi delle criticità operative nella gestione degli incendi in aree caratterizzate dalla presenza di centrali eoliche e fotovoltaiche è stato introdotto dal direttore dell’Ispettorato forestale di Sassari, Giancarlo Muntoni. Spunto iniziale l’incendio che, il 12 e il 13 luglio 2021, si era esteso all’interno del parco eolico di Bonorva ed era stato spento dopo due giorni di operazioni di lotta attiva.

Muntoni ha ricordato la crescita numerica delle centrali eoliche e fotovoltaiche in Sardegna, soffermandosi sulle criticità connesse alle azioni e alle attività di spegnimento in caso di incendi. In particolare, sull’impossibilità di utilizzo funzionale dei mezzi aerei, sia ad ala fissa che ad ala rotante, che complica e rende ancora più difficile l’incisività delle azioni di spegnimento coi mezzi a terra.

Al dibattito hanno partecipato i rappresentanti dei partner progettuali: Protezione civile regionale, Regione Liguria (rappresentata dal responsabile della Soup regionale), Fondazione Cima (Centro internazionale in monitoraggio ambientale), Collectivité de Corse, Regione Toscana (rappresentata dal responsabile del Settore Antincendi), Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari e forestali), Cnr di Sassari e Università degli studi di Sassari. Poi un sopralluogo sul sito dell’incendio, in località Su Monte, per verificare sul posto le valutazioni fatte.

È emersa la necessità di rivolgere l’attenzione soprattutto al tema della prevenzione cercando di sensibilizzare in merito le società di gestione degli impianti. Per esempio, attivando, nel periodo di grave pericolo di incendi, una squadra antincendio dotata di un mezzo allestito con modulo di spegnimento, in modo tale da intervenire con immediatezza in caso di sviluppo del fuoco all’interno di quelle aree.

Durante l’evento, il personale Gauf (Gruppo azione analisi del fuoco) della Stazione forestale di Bonorva e dell’Ispettorato forestale di Sassari ha mostrato in azione il nuovo mezzo allestito dal Corpo forestale nell’ambito di un altro progetto comunitario (il “Medcoopfire”): nella prossima campagna antincendio sarà utilizzato nelle tattiche di controfuoco e fuoco prescritto in opposizione ai grandi incendi.

