Incendi, Solinas alla Commissione Agricoltura: “Subito ristori per cittadini e imprese”

Il Presidente della Regione Christian Solinas ha incontrato stamane, a Villa devoto, i componenti la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, in visita in Sardegna per un sopralluogo nelle zone devastate dagli incendi estivi.

Un rapido intervento per l’erogazione dei ristori a cittadini e aziende e’ stato sollecitato dal Presidente Solinas, che ha ricordato come la stima dei danni subiti sia in fase di ultimazione con una stretta collaborazione tra la Protezione Civile Regionale e quella Nazionale.

Ora, ha detto il Presidente Solinas, occorre subito avviare l’opera di ricostruzione a sostegno delle realtà produttive.

Il Presidente ha anche sollecitato, in sede parlamentare, un nuovo esame della normativa che regola gli interventi statali in questo settore. E’ necessario, ha detto, che oltre all’inasprimento delle pene per gli incendiari sia prevista una normativa che non penalizzi le aziende danneggiate dai roghi, e che si trovano nella impossibilità di realizzare opere o attività, pagando un doppio prezzo a causa dei reati commessi sul territorio.

E’ inoltre necessario, ha aggiunto il Presidente, che le leggi non escludano dai ristori quelle piccole realtà produttive a conduzione familiare, non operanti con partita Iva, che tramite il loro lavoro contribuiscono a tenere vive le colture dell’ulivo e della vite, caratteristiche del Montiferru e della sua cultura e identità.

Una normativa insomma più elastica e più rispondente a criteri di equità.

Il Presidente della Commissione Filippo Gallinella ha ringraziato il Presidente Solinas per un momento di confronto costruttivo e cordiale, caratterizzato dalla comune volontà di agire, in tutte le sedi istituzionali, per combattere la piaga degli incendi e provvedere ad un rapido ristoro dei danni subiti da cittadini e aziende del territorio.