Incendi: Sassari potenzia l'apparato contro i roghi - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 11 GIU - Il Comune di Sassari alza la guardia nella lotta agli incendi. L'amministrazione comunale ha firmato un protocollo di intesa con la direzione generale della Protezione civile che prevede l'impiego della compagnia barracellare con due postazioni fisse a San Francesco e La Corte pronte a entrare in azione su richiesta della sala operativa del Corpo forestale regionale. Potenziati anche i mezzi a disposizione: da quest'anno gli operatori dell'antincendio possono contare sul supporto di un'autobotte da 12mila litri.

Il Comune ha inoltre stilato accordi con alcuni gruppi di volontari, La Misericordia, New Life" e Sassari Soccorso, per potenziare i servizi di monitoraggio e sorveglianza oltreché lotta attiva contro i roghi.

Sempre in materia di prevenzione, l'amministrazione comunale ha stretto un patto con il Consorzio di bonifica della Nurra per realizzare una rete idrica dedicata ai mezzi antincendio, che potranno così rifornirsi di acqua evitando lunghe percorrenze.

(ANSA).



