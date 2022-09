Incendi: rogo vicino a statale Sardegna, arrivano 2 Canadair - Sardegna

Il Corpo forestale della Regione Sardegna sta intervenendo su un incendio divampato nelle campagne di Siniscola (Nuoro) in località San Giacomo. Le fiamme, secondo quanto appreso, sono partite dal bordo della statale 131 dcn che porta da Nuoro verso Olbia. A causa del forte vento, gli elicotteri della flotta regionale non si sono potuti alzare in volo ed è stato richiesto l'intervento di due Canadair.

L'intensità del vento di ponente sta mettendo in serie difficoltà anche l'attività delle squadre a terra del Corpo forestale.



Fonte: Ansa Sardegna