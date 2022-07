Incendi: Nico Rosberg dona 5000 alberi alla Sardegna - Sardegna

L'ex campione del mondo di Formula 1, Nico Rosberg, ha donato cinquemila alberi alla Sardegna. Il tedesco è giunto ieri a Teulada per assistere all'Island X Prix di Extreme E, gara riservata ai Suv elettrici co-organizzata dall'Automobile Club d'Italia con la partnership della Regione Sardegna in cui è coinvolto in qualità di numero uno del suo team Rosberg X Racing, che al momento guida la classifica generale con l'equipaggio formato dagli svedesi Johan Kristoffersson e Mikaela Åhlin-Kottulinsky.

Nico Rosberg anche stavolta ha voluto dare prova della propria generosità. Nell'ottobre 2021, in occasione della prima tappa sarda di Extreme E, aveva visitato i luoghi dell'Oristanese colpiti dai devastanti incendi dell'estate 2021. E, in quella occasione, aveva compiuto una generosa donazione di 39 mila euro a favore della Croce Rossa a Santu Lussurgiu, affinché supportasse le spese quotidiane e i bisogni impellenti delle 200 famiglie del territorio che erano state danneggiate dai roghi.

Nel frattempo, Nico non ha dimenticato quei luoghi in cui la vegetazione e anche i primi dieci centimetri di suolo erano stati divorati dalle fiamme. "Impossibile scordare ciò che ho visto, sembrava di essere su Marte. È stato doloroso sentirsi raccontare dalle persone che quei terreni ormai distrutti li avevano ereditati dai loro avi e che avrebbero dovuto aspettare vent'anni per rivederli come erano", ha commentato. E per questo, con la Fondazione Nico Rosberg e il supporto di Allianz, ha deciso di sposare il progetto di Life Terra, associazione internazionale che punta a piantare cinque milioni di alberi in tutta Europa, e ha donato 5000 alberi alla Sardegna, che verranno impiantati nel prossimo autunno. Oltre a questo, Rosberg promuoverà anche un corso di educazione ambientale che accompagnerà gli studenti delle scuole di Teulada per tutto il prossimo anno scolastico.

Ieri, nel parco del paese sulcitano, sono stati piantati simbolicamente tre alberi d'ulivo, uno da Rosberg, uno dal sindaco di Teulada Daniele Serra e uno dal Generale Stefano Scanu, Comandante dell'Esercito in Sardegna.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna