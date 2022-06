Oristano

Si temono le ripartenze, chiesto anche l’intervento dei Canadair

Il fuoco si è fermato, ma fa ancora paura. Nella notte l’incendio di Mogorella è stato bloccato e tenuto sotto controllo e a Marrubiu ugualmente si è fatta opera di vigilanza.

Sui due fronti aperti ieri in provincia di Oristano, dove si sono vissute nuovamente ore drammatiche, un monitoraggio costante, condizionato dal buio, ma sufficiente ad evitare le cosiddette “ripartenze”.

Stamane alle prime luci dell’alba elicotteri di nuovo in azione e squadre in prima linea per una difficile bonifica. Le temperature sono molto alte e basta un po’ di vento per causare pericolose riaccensioni. Ecco perché sono stati fatti levare in volo gli elicotteri e sono stati chiesti anche gli aerei Canadair. Ieri ne sono stati impiegati addirittura 3 di aerei per fermare l’avanzata del fuoco che ha fatto temere parecchio.

A Marrubiu sono state evacuate diverse case nelle borgate di Is Bangius, Masongiu e Tratzalis; le fiamme hanno accerchiato il caseificio della Sepi formaggi; danneggiato alcuni impianti fotovoltaici e aziende agricole; causato anche problemi alla circolazione stradale sulla Statale 131 e sulla pedemontama.

A Mogorella, invece, si è temuto che le fiamme potessero raggiungere il paese, ma così non è stato. Stanotte ancora problemi a ridosso della zona artigianale, risolti con una faticosa opera di spegnimento a terra.

E sempre nella notte un altro incendio è divampato a Morgongiori direzione Siris. A fuoco campi di stoppie e macchia bassa. Ci sono volute tre ore di lavoro per spegnerlo.

Oggi vige l’allerta con codice rosso per incendi in diverse zone della provincia di Oristano e della Sardegna. In allerta gli uomini del Corpo forestale, quelli dei Vigili del fuoco, di Forestas, le Compagnie barracellari e gli altri volontari della Protezione civile. Le temperature potrebbero superare i 40 gradi.

Domenica, 26 giugno 2022