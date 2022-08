Incendi: giornata da bollino rosso domani in Sardegna - Sardegna

Giornata da bollino rosso per gli incendi venerdì nella Sardegna orientale e meridionale, mentre tutta l'Isola sarà sferzata da un forte vento di maestrale. Il nuovo bollettino della direzione generale della Protezione Civile per pericolo "estremo" interessa la zona di Cagliari e il litorale del sud est sino a Villasimius per risalire poi verso Costa Rei e il Sarrabus, l'Ogliastra e il Nuorese sino al Golfo di Orosei.

"Per l'allerta rossa, come in questo caso, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente raggiungendo grandi dimensioni nonostante il concorso della forza aerea e regionale", spiega la Protezione Civile.

Fonte: Ansa Sardegna