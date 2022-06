Incendi: fiamme lambiscono case e serre nel Cagliaritano - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 28 GIU - Le alte temperature e il vento hanno alimentato nel pomeriggio due grossi incendi nella zona di Assemini, nell'area della città metropolitana di Cagliari. Le fiamme hanno lambito un'abitazione e hanno danneggiato alcune serre e un deposito attrezzi in cui c'erano anche alcune bombole di gpl.

Sul posto sono arrivate quattro squadre dei vigili del fuoco con autobotti e mezzi per gli incendi boschivi, il Corpo forestale e i volontari della Protezione civile. In azione anche un elicottero della flotta regionale. Al momento la situazione è sotto controllo, i vigili del fuoco stanno spegnendo gli ultimi focolai ancora attivi. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna