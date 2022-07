Incendi: fiamme in bosco nord Sardegna, 2 Canadair in volo - Sardegna

Un incendio sta mandando in fumo i boschi attorno a Bono, nel Sassarese. Le fiamme si sono sviluppate in località Su Fossu e sono sospinte dal vento di maestrale. Per spegnere rapidamente il rogo il Corpo forestale regionale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Anela e Farcana e con il SuperPuma da Fenosu. Sul posto è giunto anche un Canadair da Olbia, mentre è atteso anche l'arrivo di un secondo velivolo della flotta nazionale, proveniente da Trapani.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Bono, coadiuvata dalla pattuglia forestale di Benetutti e dal Gauf di Oristano.

Alle operazioni di spegnimento stanno partecipando le squadre di Forestas e i Barracelli di Bono.



