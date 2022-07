Incendi: fiamme a Berchidda e Setzu, elicotteri in azione - Sardegna

Una serie di squadre dei vigili del fuoco di Olbia, del Corpo forestale e dei volontari della Protezione civile sono all'opera per domare un incendio divampato nell'agro di Berchidda. L'allarme è scattato poco prima delle 14 in località Su Muru Fossu. La macchina antincendio è intervenuta in una zona ricca di vegetazione e le fiamme stanno lambendo i terreni e alcune attività commerciali che sorgono nell'area.

Nella zona opera anche un elicottero antincendio proveniente dalla base operativa Limbara.

A coordinare le operazioni di spegnimento il direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Berchidda.

Sul posto è arrivato anche il funzionario e l'unità di comando dei vigili del fuoco giunta da Sassari.

Fiamme anche nelle campagne di Setzu, localita Baccu lioni, dove è intervenuto un elicottero decollato dalla base operativa di Fenosu.

Fonte: Ansa Sardegna