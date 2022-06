Incendi: elicotteri Forestale in azione in cinque località - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 14 GIU - Sono complessivamente 26 gli incendi divampati oggi nell'Isola, per cinque dei quali è stato necessario inviare i mezzi aerei del Corpo forestale, oltre alle squadre a terra del sistema regionale antincendio.

Il primo vasto incendio è scoppiato in agro di Bottida, località "Nuraghes", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bono, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteristica di Alà dei Sardi. Sono intervenute due squadre dell'Agenzia Forestas, tre squadre dei barracelli, oltre ai Vigili del fuoco di Sassari e i volontari delle associazioni di Vol - Illorai - Sogit.

L'incendio ha percorso una superficie di circa 15 ettari di pascolo arborato.

Altro incendio nel Comune di Mores, località "Riu de tola", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ozieri, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteristica di Limbara e Fenosu. Sono intervenuti il personale della Stazione del Corpo Forestale di Thiesi, e i vigili del fuoco di Ozieri. L'incendio ha percorso una superficie di circa 10 ettari di seminativo.

Incendio in agro del Comune di Bultei località "Terme di San Saturnino", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Benetutti, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteristica di Alà dei Sardi. L'incendio ha percorso una superficie di circa 0.5 ettari di sterpaglie.

Altro rogo a Villanovafranca, in località "Sa Turriga", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Barumini, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteristica di Marganai. L'incendio ha percorso una superficie di circa tre ettari di macchia e incolti.

Infine in agro di Capoterra, a Villa D'Orri, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Capoterra, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteristica di Pula. Sono intervenute una squadre dei VVF di CAGLIARI e una squadre di volontari delle associazioni di Vol - Capoterra - Misericordia. L'incendio ha interessato un uliveto. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna