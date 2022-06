Cagliari

Il bollettino è stato emesso dalla Protezione civile regionale

In Sardegna la campagna antincendi 2022 è cominciata oggi e arriva già un primo bollettino di allerta della Protezione civile regionale.

Per domani, giovedì 2 giugno, è previsto un livello di pericolosità media (codice giallo), a causa delle elevate temperature, in particolare nel Cagliaritano, in parte della Gallura e del Nuorese e nel Sulcis.

In giornate come quella che si profila domani, in caso di innesco, senza un intervento tempestivo per spegnere le fiamme, potrebbe rendersi necessario l’impiego di elicotteri della flotta regionale, accanto alle squadre di terra. (AGI)

Mercoledì, 1 giugno 2022

