Incendi di vegetazione nell’hinterland e provincia. I Vigili del Fuoco del Comando è dei distaccamenti provinciali sono intervenuti oggi per vari incendi di vegetazione e macchia mediterranea nell’hinterland e provincia.

Le squadre di pronto intervento hanno operato in varie zone, a Villasor, Flumini di Quartu in località Sant’Andrea dove gli operatori VVF hanno spento alcuni roghi prima che propagandosi potessero raggiungere alcune abitazioni limitrofe. Un altro intervento in atto a Decimomannu sotto controllo e in fase di bonifica.

Altri incendi si sono sviluppati presso alcune aree del cagliaritano, tutti sono stati spenti prima che si potessero propagare ed estendersi in altre zone.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato in alcuni roghi di interfaccia con squadre antincendio del Corpo Forestale Regionale e coaudiuvate anche da alcune squadre antincendio di volontariato della Prevenzione Civile regionale.

L'articolo Incendi a Decimo, Villasor e Quartu: a Flumini fiamme vicino alle case proviene da Casteddu On line.