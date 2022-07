Incendi: 3 case evacuate a S. Teodoro, chiusa la provinciale - Sardegna

Momenti di apprensione nella tarda mattinata a San Teodoro nella costa nord orientale della Sardegna, dove un incendio divampato, attorno alle 11, nella zona artigianale del centro costiero vicino ad Agrustos, ha reso necessaria l'evacuazione precauzionale di tre abitazioni e la chiusura della provinciale che collega San Teodoro a Budoni.

L'intervento tempestivo dei Vigili del fuoco (che hanno aperto la base estiva proprio il 7 luglio scorso), dei barracelli, del personale dell'agenzia Forestas ma anche di un Canadair e di due elicotteri della flotta regionale decollati dalle basi di Farcana e Alà dei Sardi, ha impedito che le fiamme si propagassero nel luogo di villeggiatura che conta già 100mila turisti all'interno.

Tre ore di lavoro sono state necessarie per spegnere le fiamme spinte dal vento di maestrale fino alle bonifiche che si sono concluse intorno alle 14. Le persone che sono state allontanate dalle case sono già rientrate nelle loro abitazioni e la provinciale riaperta al traffico. Le operazioni sono state seguite passo dopo passo dalla sindaca di San Teodoro Rita Deretta che ha sollecitato gli interventi per non mettere in pericolo i residenti e le migliaia di turisti che affollano la costa.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna