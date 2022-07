Incendi: 24 roghi, mezzi aerei in azione in 4 località - Sardegna

Sono 24 gli incendi occorsi oggi sul territorio regionale, per quattro dei quali il Corpo forestale ha inviato anche i mezzi aerei della flotta regionale.

Il primo vasto rogo è divampato in agro di Gergei, nella zona industriale, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Isili, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sono intervenute 2 squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Isili e Villanovatolu, una squadra dei VVF di Mandas e da una squadra di volontari dell' associazione di Guasila. L'incendio ha percorso una superficie di circa quattro ettari di stoppie.

Incendio anche nel Comune di Sini, località M.za Saloda, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo ForesAles, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu. Sono intervenute 1 squadra dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Pau , e 1 squadra dei VVF di Ales. L'incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di coltivi.

Incendio in agro di Luras, località "M. Ladas-", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Calangianus, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Limbara. Sono intervenute 2 squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Luras e Tempio, 1 squadra dei VVF di Tempio e dai volontari delle associazioni di Tempio. L'incendio ha percorso una superficie di circa 1.900 mq di incolto.

Infine, rogo nel Comune di Siliqua, località "Mizziteddas", il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Siliqua, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Marganai e Pula. Sono intervenuti i VVF di Iglesias e i volontari delle associazioni di Siliqua e Viallamassargia.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna