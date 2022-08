Incendi: 20 ettari in fumo nel Nuorese, in volo 2 Canadair - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 03 AGO - Circa 20 ettari di territorio sono andati in fumo per un incendio nelle campagne di Bolotana, nel Nuorese. Per avere la meglio sulle fiamme si sono dovuti alzare in volo, oltre a tre elicotteri e il Super Puma, anche due Canadair provenienti dall'aeroporto di Olbia. Il rogo è divampato in località "Sedda e Rughes, dove sono intervenuti le squadre della Stazione del Corpo Forestale di Bolotana ei Macomer, il G.A.U.F.(Gruppo analisi utilizzo del fuoco) di Nuoro, oltre a Forestas, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo le 18. Complessivamente in Sardegna sono stati registrati 11 incendi. Intanto per la giornata di domani è stato lanciato un avviso per pericolo alto (codice arancione) che riguarda il Campidano e il centro dell'Isola. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna