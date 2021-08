Incatenati sotto il sole, a fare la guardia a una vigna

In accordo con il servizio veterinario dell’ATS di Cagliari (sede di Senorbì), i cuccioli sono stati posti sotto sequestro e affidati temporaneamente in custodia al figlio del proprietario, in attesa della visita del medico veterinario, che fra l’altro dovrà verificare la presenza dei microchip che provano l’iscrizione all’anagrafe canina.

Uno degli animali aveva la catena completamente attorcigliata a un palo e questo gli impediva anche di abbeverarsi a una ciotola, con acqua sporca. Tra l’altro durante il trasporto in caserma uno dei due cuccioli ha vomitato acini d’uva: sintomo di un’alimentazione non corretta.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

