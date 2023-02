Incassa i soldi per una motosega messa in vendita su Facebook, ma era una truffa

San Vito

I carabinieri hanno rintracciato il responsabile in Calabria

Era riuscito a farsi accreditare il prezzo di 470 euro sul conto corrente, ma non aveva mai spedito in Sardegna la motosega messa in vendita tramite un annuncio pubblicato su Facebook.

Ora un disoccupato di 52 anni, originario di Cosenza, è stato deferito in stato di libertà per truffa aggravata. L’uomo aveva già diverse denunce a carico per reati analoghi.

Le indagini erano partire dopo una denuncia dell’acquirente – un operaio di San Vito, di 48 anni – che aveva atteso invano l’attrezzo e non aveva avuto risposte dal venditore.

Grazie al tracciamento del denaro, i carabinieri sono riusciti a risalire al truffatore.

Giovedì, 16 febbraio 2023