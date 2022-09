Incanta il pubblico ma non convince i giudici: eliminato il cantante sardo Matteo Spanu

Matteo Spanu, in arte Matthew Vane, porta alle Audizioni di X Factor 2022 una cover della versione di Whitney Houston “I will always love you”, scritta da Dolly Parton.

Al termine della sua esibizione il pubblico si alza in piedi chiedendo a gran voce ai giudici di dare al concorrente i famosi “4 Sì”, però la situazione si evolve diversamente.