Oggi ci sarà l’inaugurazione delle Aule Natura dei plessi della Scuola Primaria di Frutti d’Oro e della Scuola dell’Infanzia di Rio San Girolamo. Saranno presenti le autorità locali e regionali, i rappresentanti dell’USR e della Cooperativa Buoni e Cattivi realizzatrice di questa importante opera. Queste due realtà sono uniche nel nostro territorio: spazi e materiali naturali saranno di supporto alle attività didattiche affinché i bambini possano imparare dalla natura e in natura.

Ricostruire le connessioni tra bambini e natura, insomma, e colmare la mancanza di esperienze all’aperto che oggi i più piccoli stanno soffrendo sempre di più, infatti, sarà vitale per garantire la salute di persone e pianeta e permette di raccogliere i benefici economici che il mondo naturale è in grado di offrirci.

Questo è lo scopo del progetto spiegato dal WWF Italia che grazie alle aree verdi, gli studenti potranno imparare e toccare con mano la biodiversità tipica dei loro territori.

Spazi a cielo aperto in cui fare lezione e realizzare laboratori e progetti in un contesto piacevole. Un luogo vivo e ricco di biodiversità, che cresce davanti agli occhi degli studenti.

“Complimenti al Preside e a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa bellissima iniziativa” afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Donatella Dessì.

