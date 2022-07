Pau

Un luogo di incontro e gioco per i bambini di tutto il territorio

Il parco urbano di piazza degli Ulivi, dietro il municipio di Pau, si è arricchito con una nuova sezione dedicata all’inclusione, la prima in Marmilla. Nel 2020 erano stati inaugurati la teleferica e il percorso fitness, 24 stazioni con indicazioni atletico-sportive dotate di attrezzi per lo svolgimento di esercizi a corpo libero realizzate interamente in legno e basso impatto ambientale. Oggi il progetto dell’area verde cresce ancora.

Rallentati a causa della pandemia, gli interventi di completamento hanno interessato la parte più bassa del parco.

L’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Alessia Valente, richiamandosi alla Convenzione Onu sui diritti del bambino, desiderava un parco che rispettasse il diritto al gioco di tutti, senza alcun tipo di discriminazione. L’obiettivo era quello di creare un luogo senza barriere che desse la possibilità a ogni bambino, indipendentemente dalle proprie capacità, di esprimersi secondo le proprie abilità e divertirsi in sicurezza. A recepire le indicazioni del Comune è stato l’architetto Giulio Porcu.

“Il tema”, ha dichiarato la sindaca Valente, “ha appassionato tutti, amministratori, architetto e anche l’impresa ‘Ambiente Verde di Cadoni Italo & C.’ che si è impegnata al meglio per realizzare un luogo dove i bambini possano giocare assieme, socializzare e imparare e apprendere valori quali la non violenza la tolleranza la pace il rispetto l’amicizia e la solidarietà. Perché il gioco è il sistema cui la natura ricorre per insegnare ai piccoli a risolvere i problemi, controllare gli impulsi moderare le emozioni mettersi nei panni degli altri”.

“Il nuovo parco”, ha proseguito Valente, “diventa così simbolo di inclusione, principio imprescindibile nell’attività di amministratori attenti, che ogni giorno si impegnano affinché tutti i cittadini si sentano parte della comunità, partecipino attivamente alla vita sociale e politica abbattendo tutte le barriere, specie quelle dovute ad una diversa abilità”.

L’idea dell’amministrazione è stata accolta con soddisfazione, non solo dalla comunità di Pau, ma di tutto il territorio della Marmilla, tanto che l’oratorio San Giovanni Bosco di Ales, diretto dal giovane parroco don Emanuele Deidda, ha chiesto di poter svolgere proprio nel parco di Pau una delle giornate del Grest 2022.

Dalla sindaca anche un ringraziamento per il lavoro fatto all’ufficio tecnico comunale, all’architetto Giulio Porcu, all’impresa “Ambiente Verde di Cadoni Italo & C.”, i bambini che usufruiranno del parco genitori e tutti coloro che ci aiuteranno a mantenerlo in buone condizioni.