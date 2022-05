Inaugurata la nuova caserma della Guardia di Finanza a Isili - Sardegna

Lo stabile della ex Pretura reale e del 29° Reggimento di Fanteria di Isili ospiterà la nuova caserma della Guardia di Finanza, competente per il territorio di 16 comuni, a cavallo tra il Sarcidano e la Barbagia di Seui.

La struttura è stata inaugurata questa mattina alla presenza del comandante interregionale dell'Italia Centrale, Generale di Corpo d'Armata Andrea De Gennaro, il comandante della Gdf di Nuoro Alessandro Ferri, il maresciallo della tenenza di Isili Andrea Setzu, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, il prefetto di Nuoro Luca Rotondi e il sindaco di Isili Luca Pilia.

"Questa caserma l'abbiamo occupata nel 2020 e oggi abbiamo avuto il piacere di coronorare il sogno dell'inaugurazione rinviata da tempo causa pandemia - ha detto il colonnello Ferri - Il reparto che si è insediato all'interno dello stabile è la tenenza di Isili, un presidio importantissimo per il territorio che svolge attività di polizia economico finanziario nell'area in cui si estendono 16 comuni. I nostri militari saranno un punto di riferimento per i cittadini e un presidio di legalità di cui c'è sempre tanto bisogno".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna