Mogoro

Il meglio delle produzioni da tutta l’isola. Le informazioni utili

Con il taglio del nastro da parte delle madrine di quest’anno, le ceramiste Cristina e Stefania Ariu, si è ufficialmente aperta, ieri sera a Mogoro, la 61 esima edizione della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna. In esposizione le migliori produzioni sarde di ceramica, tessitura, oreficeria, legno, tessuti, metalli, coltelleria, pelletteria, ricamo, agroalimentare , intreccio e vetro.

La Fiera conquisterà quest’anno anche un piccolo record: chiuderà il 18 settembre prossimo e sarà l’edizione più lunga in assoluto, quasi due mesi.

Cerimonia. Alla presenza delle istituzioni del territorio, della vicepresidente della Giunta regionale, Alessandra Zedda, del presidente dell’Unione dei Comuni, Giorgio Scano, il sindaco Donato Cau ieri sera ha aperto la breve cerimonia di inaugurazione dell’esposizione, ringraziando quanti ogni anno lavorano alla realizzazione della Fiera, diventata appuntamento atteso e apprezzato e che ogni anno attira visitatori e turisti. “L’edizione di quest’anno si racchiude in tre parole – ha sottolineato Cau – consapevolezza (di ciò che la Fiera rappresenta), inclusione (con tutto il territorio del Parte Montis e dell’intera Sardegna), eccellenza (quella che ogni anno caratterizza la nostra esposizione)”.

L’assessore alle Attività produttive, Francesco Serrenti, ha rimarcato lo spirito innovativo e la ‘spinta ecogreen dell’edizione 2022 della Fiera, che è di tutti e per tutti, ma principalmente è di Mogoro”. Dalla semplicità del logo al minimalismo dell’allestimento, il direttore artistico Marcello Muru ha spiegato di aver voluto “accompagnare i visitatori come in un teatro, con un palcoscenico, gli armadi con gli abiti di scena e protagonisti assoluti i manufatti”.

Prima del taglio del nastro, c’è stato spazio anche per una esibizione del Gruppo Folk ‘Su Sticcau’ di Mogoro.

Madrine. Con commozione, Stefania e Cristina Ariu, ceramiste mogoresi Doc, premiate come Donne Sarde 2022, hanno raccontato il rapporto che da sempre le lega alla Fiera di Mogoro. “Fin da bambine, aspettavamo fine luglio, quel taglio del nastro che poi avrebbe aperto un mondo di magia pura, di bellezza. Con gli anni abbiamo capito che dietro quel mondo c’era il lavoro di tante persone e ora sappiamo bene che quella magia la creiamo ogni giorno, nelle nostre botteghe. Come tutti gli artigiani, siamo prestigiatori e cantastorie allo stesso tempo – hanno detto le madrine della 61esima Fiera -, ma i mogoresi hanno qualcosa in più, il gusto del bello, che ci accompagna dalla nascita”.

Orari di apertura. La Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna potrà essere visitata a Mogoro, nel Centro Fiera del Tappeto, sino al prossimo 18 settembre, tutti i giorni. L’orario di apertura è il seguente: 10 – 21. Per accedere all’esposizione è consigliata, anche per chi ha diritto alla riduzione o all’entrata gratuita, la prenotazione on-line. Non comporta costi aggiuntivi. Previste iniziative collaterali e la possibilità per chi lo volesse di visitare i beni archeologici e culturali del territorio: Nuraghe Cuccurada, Museo Multimediale Turcus e Morus, Geomuseo Monte Arci.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna.