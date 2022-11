Inaugurata a Cagliari la "panchina azzurra" - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 04 NOV - Al parco della Cittadella della salute in via Romagna, resta una "Panchina azzurra", una preziosa testimonianza di uno dei Puc, Progetti utili alla collettività, gestiti e finanziati dall'Assessorato alle Politiche sociali del Comune, con la collaborazione di Legambiente e Asl Cagliari.

Nello specifico, in occasione del mese del Benessere psicologico è stato sviluppato il progetto "Park care", che ha coinvolto 20 beneficiari del reddito di cittadinanza, impiegati nelle attività di manutenzione del verde, cura e arredo degli spazi pubblici e sistemazione delle aiuole dell'area. "In questo modo è stata restituita alla città. Sopratutto alle persone più fragili, che hanno necessita di accedere alla struttura per motivi di salute".

A rimarcarlo l'assessora Viviana Lantini. E con lei Marcello Tidore e Rossella Boi, rispettivamente direttore sanitario e responsabile dipartimento salute mentale zona Sud ASL Cagliari, Gianluigi Loi e Adelaide Congiu, responsabile e coordinatrice Puc, che hanno parlato anche di "collaborazione proficua fra Comune, ASL e Legambiente".

Presenti alla cerimonia inaugurale della "Panchina azzurra" al parco della Cittadella della salute in via Romagna, anche i 20 protagonisti della manutenzione del verde. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna