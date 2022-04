Seguite Euromax anche sui social per non perderne nessuna:

Grande giornate di shopping in vista per gli abitanti del territorio della 554: un nuovo punto di riferimento che accorcia le distanze, facile da raggiungere e pronto a sfornare tantissime promozioni.

Lo slogan di Euromax è il MAX del risparmio , infatti si potrà girare senza pensieri tra le sterminate file di scaffali, con un forte potere d’acquisto garantito da prezzi concorrenziali, o sceglierlo come partner strategico per il lavoro: saranno infatti sempre disponibili articoli antinfortunistici, attrezzi e elettroutensili per l’edilizia, idraulica, illuminazione e un ricco reparto elettrico base, proprio ciò che serve lungo la strada, prima di raggiungere il cantiere.​

Lunedì 25 Aprile, il giorno della Festa della Liberazione, il progetto in cantiere da mesi prende finalmente forma: un enorme spazio di 3000 metri quadri dedicato alle esigenze di tutti i giorni, che celebra ogni momento dell’anno: dagli articoli per la primavera all’estate e che ci accompagnerà fino al riscaldamento e il Natale.

Selargius: apre il nuovo megastore in cui risolvere tutte le necessità per la casa, il giardino, il tempo libero e i lavori di ogni sorta.​

