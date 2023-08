In vigore l’allerta incendi. Fuoco a Solarussa e Zerfaliu

Oristano

Protezione civile

Resta in vigore per tutta la giornata di oggi l’avviso di allerta arancione della Protezione civile regionale con previsione di pericolo alto e condizione di attenzione rinforzata per gli incendi.

Le condizioni, fa sapere la Protezioned civile, sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.

In provincia di Oristano stamane si sono registrati due incendi nei territori di Solarussa e Zerfaliu, dove sono dovuti intervenire gli addetti dell’apparato antiocendi.

-segue-

Domenica, 27 agosto 2023