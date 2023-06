In viaggio nella Sanità della Sardegna: al San Martino una delegazione di parlamentari del Pd

Oristano

Domani pomeriggio la seconda tappa di un percorso che parte in Sardegna

Farà tappa anche all’ospedale San Martino di Oristano il viaggio dentro la sanità italiana di una delegazione del Partito Democratico, che partirà domani proprio dalla Sardegna. I rappresentanti del partito saranno a Oristano alle 17.30 per una visita all’ospedale San Martino. Alle 18.30 è in programma un incontro di ascolto.

“La scelta di partire dalla Sardegna è legata alle particolari condizioni di debolezza della sanità sarda manifestate negli ultimi rapporti e analisi pubbliche sullo stato della sanità oltre alle tante manifestazioni pubbliche di sindacati, associazioni e comitati locali di cittadini preoccupati per la situazione regionale, dove sono numerosi i segnali di chiusura di reparti e servizi in maniera imprevista”, si legge in una nota diffusa dal Partito Democratico. “Sarà soprattutto una missione di ascolto, una forma di indagine conoscitiva e di approfondimento della reale situazione della sanità, per i cittadini e nel comparto complessivo”.

Tra domani e martedì i parlamentari del Pd saranno anche a Cagliari e Olbia, per poi proseguire il 10 e 11 luglio nei restanti territori dell’isola.

L’iniziativa, lanciata con la segreteria di Elly Schlein, sarà presentata domani mattina alle 10.30 nella sede del Pd in via Emilia 39 a Cagliari. Per il PD saranno presenti Marina Sereni, responsabile segreteria nazionale del PD per la sanità, Sandra Zampa, capogruppo PD in commissione sanità del senato, i due parlamentari sardi del PD Marco Meloni e Silvio Lai, il segretario del PD Piero Comandini, il capogruppo PD Gianfranco Ganau, i consiglieri regionali e la responsabile sanità e welfare PD Sardegna Laura Pisano.