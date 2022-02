“In via Mercalli a Cagliari strisce pedonali e semafori assenti, torniamo a casa tra le auto che sfrecciano”

Le strisce pedonali? Non ci sono, almeno nella fermata della metro. L’illuminazione? Non pervenuta. E i marciapiedi? Idem. Via Mercalli a Cagliari è diventata, a detta dei residenti, una strada pericolosa. Da quando è scattata la rivoluzione del viale Marconi a senso unico, tantissimi automobilisti tagliano per via Galvani e, poi, per la stessa via Mercalli. E gli abitanti protestano. Giangiacomo Meloni è padre di un bibmo piccolo: “Volevo segnalare la mancanza di strisce pedonali nella fermata della metro di via Mercalli che, combinata con la totale assenza di illuminazione e di marciapiedi, senza dimenticare la lungimiranza dell’amministrazione comunale che ha deciso dall’oggi al domani di deviare gran parte del traffico verso Quartu sulla via Mercalli, trasforma l’attraversamento con la carrozzina dei bambini, due, in un terno al lotto”, racconta l’uomo, che ha mandato una email alla nostra redazione.“Attraversare per tornare a casa o per uscire la mattina è un rischio, lo facciamo tra le auto che sfrecciano. E non ci sono nemmeno i marciapiedi: quand’è che il Comune si degnerà di intervenire?”.