Paura nella notte per la sorte di un turista di Cremona di 75 anni caduto sugli scogli nella zona di Costa Serena. Per salvarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Arzachena. Dopo averlo raggiunto, i pompieri hanno provveduto a trasportarlo fino alla strada, dove ad attenderlo c’era l’ambulanza del 118. L’anziano, a parte lo spavento e qualche escoriazione alle gambe, è in buone condizioni.