In una casa un deposito di merce rubata: proiettori, tv e tablet senza proprietario vanno alle scuole

Sassari

Gli agenti di polizia hanno consegnato gli apparecchi sequestrati

Sono stati restituiti ai legittimi proprietari alcuni degli oggetti recuperati in un’abitazione del centro, dove nell’agosto dello scorso anno i poliziotti della Squadra volante della Questura di Sassari avevano scoperto un deposito di merce rubata.

I poliziotti avevano sequestrato 150 oggetti di provenienza illecita, tra i quali monitor tv, pc portatili, videoproiettori, smartphone, biciclette a pedalata assistita e gioielli.

Per la maggior parte dei beni sequestrati, la polizia aveva individuato i proprietari e proceduto alla loro restituzione: gli oggetti rubati erano stati riconsegnati al Comune di Sassari, all’Università e ad alcuni istituti scolastici, oltre che ai cittadini che avevano denunciato il furto.

I beni per i quali non è stato possibile rintracciare i proprietari, invece, sono stati assegnati a due istituti scolastici della città, in base a un provvedimento del Tribunale di Sassari.

Questa mattina gli agenti hanno consegnato anche quattro videoproiettori, due tablet, un monitor tv e due fotocamere all’Istituto comprensivo Pertini – Biasi e all’Istituto Monte Rosello Basso: saranno utilizzati per le attività didattiche.

Il sequestro era avvenuto il 27 agosto dell’anno scorso, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, a seguito dei numerosi furti perpetrati in diversi uffici pubblici della città.

Durante l’operazione era stato anche arrestato un uomo di 38 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione abusiva di arma e ricettazione.